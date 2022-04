O femeie din Alba a ajuns la spital, după ce a fost bătută de iubitul ei La data de 18 aprilie 2022, in jurul orei 08.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit, la o locuința din localitatea Sanmiclauș, de unde a fost semnalat un scandal in familie.Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, in urma unor discuții in contradictoriu, o femeie de 35 de ani, ar fi fost agresata de catre concubin.Femeia a suferit leziuni și a fost transportata la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale.In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul, de 40 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

