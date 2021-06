Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Africa de Sud a dat nastere luni seara la zece copii, cu doi mai multi decat preconizau initial medicii, intr-un spital din Pretoria, au informat marti mass-media locale citate de EFE. Mama, care se numeste Gosiame Thamara Sithole si are 37 de ani, se afla in cea de-a 29-a saptamana…

- Halima Cisse, in varsta de 25 de ani din Mali a nascut miercuri, intr-un spital din Maroc, noua bebeluși, toți, perfect sanatoși. Parinții s-au mirat pentru ca se așteptau la șapte bebeluși dupa cum aratasera investigațiile medicale facute inainte de naștere. Halima Cisse a intrat intr-un club extrem…

- Medicii asteptau ca Halima Cisse, in varsta de 25 de ani, sa nasca sapte bebelusi, insa in uter se ascundeau cinci fete si patru baieti. Se pare ca doi dintre bebelusi au scapat numaratorii din timpul ecografiilor facute in timpul sarcinii. "Mama si copiii se simt bine", a declarat ministrului sanatatii…