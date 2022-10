Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 septembrie 2022, in jurul orei 13,30, un tanar de 21 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in zona unei parcari de pe B-dul Revoluției din Alba Iulia, a efectuat o manevra de mers inapoi, imprejurare in care a acroșat o femeie de 76 de ani, din Alba Iulia, care se deplasa,…

- Ieri, 15 septembrie 2022, in jurul orei 20.00, polițiștii din Zlatna au intervenit pe raza localitații Pirita, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din Zlatna, a intrat in coliziune cu o caruța care…

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autovehicule a avut loc sambata dimineața pe drumul dintre Cluj-Napoca, și Oradea, in zona localitații Morlaca, e femeie fiind ranita in urma evenimentului rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul…

- La data de 8 septembrie 2022, in jurul orei 21,30, un barbat de 40 de ani, din comuna Cricau, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Doinei din Alba Iulia, la intersecția cu strada Calea Moților, nu a acordat prioritate unui autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia,…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, luni dimineața, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe calea Moților, in municipiul Alba Iulia. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism rasturnat, o persoana posibil…

