O femeie de 74 de ani din Iași, infectată cu „flurona”, a decedat O femeie in varsta de 74 de ani diagnosticata cu „Flurona”, termen folosit de specialisti pentru a descrie infectia simultana cu virusul gripei sezoniere si COVID-19, a decedat luni. pe langa cazul acestei femei, a mai fost inregistrat inca unul, al unui barbat in varsta de 69 de ani, ambii cu domiciliul in judetul Iasi. „Cei doi pacienti prezentau la internare dureri musculare, febra, cefalee si afectare pulmonara fiind internati si diagnosticati cu dubla infectie in urma testului efectuat in cadrul laboratorului nostru, unde, dintr-o singura proba, se poate diagnostica virusul gripal, SARS-… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

