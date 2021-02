O femeie de 68 de ani din Abrud, disparută de acasă, este căutată de familie și polițiști Politistii din Alba cauta o femeie care a plecat de la domiciliul sau, din orașul Abrud, in cursul serii de sambata si nu a mai revenit pana in prezent. Potrivit fiicei sale, femeia a coborat din apartament, sambata seara, in jurul orei 19.00 și nu a mai revenit. La data de 13 februarie 2021, in jurul orei 20,30 Poliția Orașului Abrud a fost sesizata de catre o femeie din Abrud, cu privire la faptul ca, in seara aceleiași zile, in jurul orei 19,00, mama sa, GALDAU ANUȚA, de 68 de ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Femeia are urmatoarele semnalmente: • 160 cm inalțime; • 60 de kilograme;… Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol si foto: abrudinfo.ro

