O femeie de 111 ani s-a vindecat de COVID-19

- Juana Zuniga, care implineste 112 ani in luna iulie, a fost una dintre cele 25 de persoane care au contractat noul coronavirus intr-un azil de batrani din capitala Santiago, a precizat SENAMA intr-o declaratie. Femeia, rezidenta a azilului din 2014, a fost plasata intr-o zona izolata si ingrijita…

- Maria Branyas, considerata "cea mai batrana femeie din Spania", s-a vindecat de COVID-19 la varsta de 113 ani, au anuntat autoritatile spaniole, citate de BBC. Ea a fost diagnosticata cu aceasta maladie respiratorie dupa ce Spania a impus masuri de izolare a populatiei la domiciliu in luna martie. Dupa…

- Yap Lai Hong, o femeie in varsta de 102 ani din Singapore, s-a vindecat de coronavirus, relateaza presa internationala.Femeia a fost cea mai in varsta persoana infectata cu coronavirus in Singapore. Ea a fost externata vineri din spitalul Tan Tock Seng. Yap are cinci copii, 11 nepoti si 13…