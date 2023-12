O femeie care abia născuse a fost externată în papuci și halat cu copilul în brațe Un incident șocant de umilința la adresa unei proaspete mamici a avut loc la Spitalul Județean din Baia Mare, unde o femeie a fost externata in condiții umilitoare, purtand doar un halat și șlapi, cu bebelușul ei in brațe. Scenele au fost calificate drept „revoltatoare” de catre comunitate și au ridicat semne de intrebare cu privire la eficiența și umanitatea sistemului medical. Femeia, care a stat internata timp de 3 zile și a adus pe lume o fetița sanatoasa, a fost externata la o ora dupa inchiderea garderobei, motivand astfel plecarea sa in aceasta condiție șocanta. Conducerea spitalului a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

