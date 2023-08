O femeie din Caracal, care se afla in trecere prin Arad, a fost amendata dupa ce a facut plaja mai mult dezbracata intr-un parc din municipiu. Pentru gestul ei a fost amendata.Este vorba despre o zona din cartierul aradean Vlaicu. Femeia spune ca la ea in Caracal face plaja așa fara sa fie amendata. „In data de 21.08.2023, in jurul orei 13:00, polițiștii locali aradeni au identificat și amendat o persoana care a incalcat prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice, respectiv a procedat la expunerea indecenta…