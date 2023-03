Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit carbonizata intr-un incendiu izbucnit, azi-noapte, la doua case din comuna Parjol. De asemenea, un barbat a ajuns la spital cu arsuri la nivelul picioarelor și al capului. „Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Parjol, sat Tarața, in urma unui apel primit pe Numarul…

- O casa din comuna Ciurila, localitatea Salicea, județul Cluj, a fost cuprinsa de flacari in dupa-masa zilei de joi, 29 decembrie. Pompierii clujeni au reușit sa nimiceasca focul dupa mai bine de o ora de la sosirea lor la fața locului. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit…

- Pompierii din cadrul Secției de Pompieri Sarmașu au intervenit miercuri, 21 decembrie, in jurul orei 6.15, in localitatea Delureni, județul Bistrița-Nasaud, in urma producerii unui incendiu la nivelul unei locuințe situate pe strada Principala. "Acesta s-a manifestat generalizat, cu flacara deschisa,…

- Un copil de 1 an, a ars de viu in casa cuprinsa de flacari, alarma la ISU Dambovița s-a dat imediat și s-a anunțat un incendiu izbucnit la o locuința in localitatea Vișina, str. Sudului. Pompierii de la Garda Vișina au ajuns imediat cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD și Detasamentul…

- Tragedie la Vișina acolo unde pompierii au fost chemați sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit la o locuința. La locul incendiului, pompierii au constatat ca acesta se manifesta generalizat la intreaga construcție pe o suprafața de cca. 80 mp. Pe timpul operațiunilor de stingere, pompierii au…