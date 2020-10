Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit din cauza noului coronavirus la bordul unui avion, in Statele Unite. Femeia, din Texas, care zbura spre Arizona, ar fi avut mai multe probleme de sanatate, iar dupa ce a urcat in aeronava a acuzat dificultați de respirație.

- Avem 1.539 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 16 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 6 persoane au fost externate din spital. De asemenea, s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 2.343…

- In Mexic, cifrele reale ale bilanțului pandemiei de coronavirus ar putea fi aflate abia peste cațiva ani, a anunțat un oficial din domeniul sanatații, conform BBC. "Cand vor fi gata statisticile finale privind morții de COVID-19? Cel mai probabil la cațiva ani dupa primul an de pandemie", a declarat,…

- Avem 1.374 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 18 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 9 persoane au fost externate din spital. De asemenea, s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.527…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri pentru a doua zi consecutiv peste 70.000 de cazuri de coronavirus si 1.000 de decese, conform bilantului difuzat la ora locala 20:30 de Universitatea Johns Hopkins, relateaza Agerpres.In 24 de ore, au fost inregistrate aproape 73.800 de noi cazuri de…