O femeie a fost prinsă sub tramvai și a murit Alerta in Arad, dupa ce o persoana a fost prinsa sub unul dintre tramvaiele care circula pe strada Ștefan cel Mare. Din primele informații, victima, o femeie, a murit. La fața locului intervine Detașamentul Arad 1 cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și […] Articolul O femeie a fost prinsa sub tramvai și a murit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 27 de ani a murit dupa ce a fost lovita de o mașina pe o trecere de pietoni din Arad. O alta femeie, de 37 de ani, a fost ranita. Polițiștii au stabilit din primele cercetari ca un barbat de 79 de ani din Arad care conducea un autoturism pe DN7, in […] Articolul O tanara de 27 de ani a murit…

- O femeie de 70 de ani din Bucuresti a murit, marti, din cauza gripei, ea avand si alte afectiuni si nefiind vaccinata antigripal. Ea a fost confirmata cu coinfectie cu virus gripal tip A si tip B, fiind al cincisprezecelea deces cauzat de gripa in acest sezon.Potrivit Centrului National de…

- O femeie de 70 de ani din București diagnosticata cu gripa a murit. Femeia suferea și de alte boli, dar nici nu era vaccinata. Este al 15-lea deces in acest sezon, scrie Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța marți un nou deces confirmat cu virus…

- Distinsul profesor universitar dr. Gheorghe C. Moldoveanu a plecat la ceruri. Nascut in 1937 in Campineanca, Gheorghe Moldoveanu a urmat o frumoasa cariera de dascal, trecand prin toate etapele: de la invațator prin catunele Vrancei, unde ajungea cu bicicleta și trenul forestier din Odobești, pana la…

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit dupa ce masina in care se afla ca pasager, impreuna cu cei trei copii minori ai ei, s-a rasturnat pe DJ 503 in localitatea Tomulesti. 'ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in seara zilei de 3 ianuarie la un accident rutier produs pe DJ 503, in localitatea…

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit dupa ce masina in care se afla ca pasager, impreuna cu cei trei copii minori ai ei, s-a rasturnat pe DJ 503 in localitatea Tomulesti.'ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in seara zilei de 3 ianuarie la un accident rutier produs pe DJ 503, in localitatea…

- E alerta in țara noastra, dupa ce o femeie in varsta de 83 de ani din județul Braila a decedat in urma contactarii virusului West Nile, desi, din punct de vedere calendaristic, ne aflam in perioada in care tantarii fiind latenti.

- Trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani au intervenit la un accident rutier produs pe DN23A, in sat Bordeasca Veche, comuna Tataranu. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat patru victime, dintre care doua ramase incarcerate. Dupa extragerea victimelor, salvatorii…