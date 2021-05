Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mario Draghi a numit-o miercuri la conducerea serviciilor secrete pe Elisabetta Belloni, diplomat de cariera, prima femeie care ocupa aceasta pozitie in Italia, informeaza AFP. Mario Draghi a ales-o pe ambasadoarea Elisabetta Belloni pentru a conduce Departamentul Informatiilor…

- O femeie bolnava de COVID-19, intubata de o luna, a dat naștere, intr-un spital din Ferrara, Italia, unui copil. Starea femeii este in continuare grava, in timp ce bebelușul este la terapie intensiva, dar nu a luat virusul, potrivit Mediafax.

- Premierul Mario Draghi a transmis ca primele restricții vor fi ridicate pe data de 26 aprilie. Vestea a fost primita cu brațele deschise de catre patronii de restaurante și cafenele."Prioritate vor avea activitațile la exterior, de exemplu restaurantele vor putea redeschide pentru mesele de pranz și…

- Capitanul jucator al echipei nationale feminine a tarii noastre, Monica Niculescu, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa online, ca asa cum a promis, Romania a luptat pana la ultimul punct desi a fost invinsa cu 3-1 de Italia in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King…

- Profesorul din Italia in varsta de 57 de ani care a murit dupa ce a fost vaccinat cu AstraZeneca avea probleme cardiace. Sandro Tognatti eta profesor de clarinet. Acesta a fost vaccinat cu prima doza de AstraZeneca iar in mai puțin de 24 de ore a murit. Se pare ca profesorul ar fi murit de fapt din…

- Politia din orasul Salerno din sudul Italiei a inceput miercuri o operatiune impotriva traficului de droguri, inclusiv in inchisoarea din localitate, transmite dpa. Politistii au actionat pe baza a zeci de mandate de arestare, dintre care 47 pe numele unor presupusi traficanti care au creat…

- O femeie de 31 de ani din Italia s-a aruncat de pe un pod ținandu-și copilul in brațe. Femeia a murit in urma impactului, iar copilul, in varsta de un an și jumatate, a fost transportat in stare critica la spital, informeaza Mediafax , care citeaza Corriere della Sera. Tragedia s-a petrecut sambata…

