O femeie a fost înjunghiată în plină stradă de către soțul ei. Scene șocante în Slatina

- O femeie in varsta de 37 ani a fost atacata luni-dimineata, chiar de partenerul sau, cu care afla in proces de divorț. Atacul a avut loc intr-o stație de autobuz din municipiul Slatina. Femeia mergea la serviciu cu autobuzul, impreuna cu partenerul de viața. Martorii spun ca cei doi s-au certat in mașina…

- Doi barbati au fost arestati preventiv dupa ce au rapit-o de pe strada pe sotia unuia dintre ei, o femeie in varsta de 28 de ani, dintr-o comuna din Dolj si au dus-o in Slatina, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Dolj, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala…

- Atacul a avut loc, marți seara, in orașul Ovidiu, județul Constanța, unde doua persoane au fost injunghiate in urma unui conflict in care au fost implicate mai multe persoane, potrivit Antena 3. Intre timp atacatorul este cautat de echipajele de poliție. Este vorba de doua persoane, un barbat de 33…

- Este alerta in Constanța dupa ce un barbat și o femeie au fost injunghiați in plina strada. Oamenii legii il cauta acum pe atacator. Doi oameni au fost injunghiati, marți noapte spre miercuri, in centrul orasului Ovidiu din judetul Constanta, transmite Realitatea Plus. Victimele sunt un barbat de 33…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Slatina, a murit in aceasta dimineata dupa ce a fost lovita de un autocamion, pe strada Ionascu din municipiu. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat astazi, la ora 10.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Ionascu, din municipiul…

- La fata locului au ajuns mai multe echipaje SMURD. In urma impactului cu terasa de la etajul unu, femeia are hemoragie masiva.Pompierii au executat manevre de resuscitare, insa fara succes.„Femeie, 70 de ani, gasita in stop cardio-respirator, au fost executate manevre de resuscitare, fara rezultat favorabil”,…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi membru al lumii interlope din Galați a fost injunghiat in plina strada. Incidentul a avut loc joi seara, in parcarea unui bloc, iar victima a ajuns in stare foarte grava la spital, anunța Mediafax. Surse apropiate anchetei spun ca barbatul are antecedente…