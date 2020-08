Stiri pe aceeasi tema

- La cateva luni de la izbucnirea pandemiei, numeroase femei sunt acum in al doilea trimestru de sarcina fiindca nu au putut gasi tratament la timp. In 37 de tari, in ianuarie-iunie, aproape doua milioane de femei nu au mai beneficiat de astfel de servicii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut,…

- Autoritatile chineze isi intensifica presiunile exercitate asupra celor mai mari grupuri financiare de stat ale tarii in sensul reducerii salariilor. Economia acesteia se confrunta cu cel mai lent avans din patru decenii, relateaza Bloomberg, potrivit Mediafax.Autoritatile chineze isi intensifica…

- Veniturile Uber Eats s-au dublat in trimestrul doi din 2020, pe fondul pandemiei. Compania a retras serviciul din Romania Grupul american Uber Technologies Inc a raportat un declin trimestrial cu 29% al veniturilor, deoarece pandemia cu coronavirus a afectat cererea pentru serviciile sale de ride-hailing,…

- O femeie din SUA a fost arestata pe plaja din cauza costumului de baie pe care il purta. Tanara a facut publice imaginile in care se vede cum arata costumul de baie care i-a ofensat pe turiști.

- Procesul in cazul unei tragedii petrecute tocmai in septembrie 2013, pe o strada din Gura Humorului, se va relua de la zero, abia acum, la mijloc de 2020, dupa un adevarat șir de neclaritați și opinii diametral opuse dintre procurorul de caz și judecatori. In curand se implinesc 7 ani de cand o ...

- Procesul de vaccinare, care a fost stopat odata cu declanșarea pandemiei cu Covid-19 a fost reluata incepand de luni, 13 iulie. Potrivit șefului Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, de la depozitul ANSP urmeaza a fi livrate toate vaccinurile speciale catre teritoriile administrative…

- Cauza fusese suspendata pana la solutionarea definitiva a dosarului privind Regulamentul parcarilor din Constanta. Procurorul general adjunct al Parchetului Curtii de Apel Constanta, Mihaela Elena Mergeane, a declarat ca Politia Locala Constanta ar fi emis o amenda dupa ce una dintre masinile unitatii…