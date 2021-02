O femeie a cerut judecătorilor să-i oblige soţul să doarmă în altă cameră O femeie din localitatea ieseana Parcovaci si-a dat sotul in judecata si a cerut un ordin de protectie impotriva lui, doar pentru a-l obliga sa doarma in alta camera, scrie adevarul . Totul a inceput in momentul in care sotul femeii s-a intors de la munca din strainatate. Acestuia nu i-a placut cum a fost primit acasa si ar fi devenit gelos. Din acest motiv, si-a obligat sotia sa mearga la biserica si sa jure ca nu l-a inselat. Femeia a incercat sa se razbune si l-a dat in judecata pentru ca ar fi spus ca da foc la casa si ar fi amenintat-o cu moartea. Initial, femeia a cerut un ordin de protectie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

