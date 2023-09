Polițiștii din Ilfov sunt in alerta dupa ce o fata de 14 ani din Chitila a plecat de acasa cu un copil de un an și 10 luni și nu a mai revenit acasa. Oamenii legii au dat și un mesaj RO Alert. „Minora Minca Ioana-Beatrice-Rebeca, in varsta de 14 ani, a plecat de la locuinta sa din orasul Chitila, judetul Ilfov, impreuna cu minorul Minca Raym Aslan, in varsta de 1 si 10 luni, aflat in grija sa la momentul respectiv, si nu a mai revenit. Data nașterii: 07-02-2009 Cetațenie: ROMANIA Domiciliat in: Chitila, jud. ILFOV, ROMANIA Locul disparitiei: Chitila, jud. ILFOV, ROMANIA Motivul: DISPARUT Semnalmente…