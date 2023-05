Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, a cerut excluderea celor doi liberali din partid, dupa ce aceștia au boicotat repetat ședințele forului județean, cot la cot cu cei din opoziție! Prezent zilele trecute la Forotic, Dunca le-a spus cetațenilor de acolo ca atat Viorel Bașag,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe rauri din județele Timiș și Caraș-Severin. Specialiștii au emis un cod portocaliu. Alerta este valabila luni, pana la ora 22:00. Avertizarea s-a concretizat la Reșița, unde mai multe…

- Continua sa fie gasite bombe neexplodate pe teritoriul municipiului Resita. Ieri, specialiștii pirotehnici din cadrul ISU Caras-Severin au fost solicitați sa intervina pentru o noua misiune de asanare. A fost vorba de o bomba aruncator artilerie calibru 120 mm. Munitia a fost cercetata, identificata,…

- Au fost percheziții, miercuri dimineața, in Caraș-Severin și Timiș. Vizate de ancheta procurorilor au fost mai multe persoane banuite ca ar fi vandut droguri, inclusiv minorilor, pe raza orașelor Reșița și Caransebeș. In schimbul stupefiantelor, dealerii acceptau nu doar bani, ci și bunuri furate de…

- REȘIȚA, CARANSEBEȘ – Acestea colaborau pe partea de distribuție, catre consumatori tineri, care ajungeau la randul lor distribuitori pentru marfa adusa de la Timișoara. Unii tineri, chiar copii, au ajuns la urgențe, alții erau puși sa faca fapte penale pentru a-și acoperi nevoia de droguri! Miercuri…

- Gata mini-vacanta, e momentul sa reintre in focuri! Dupa 3 saptamani de pauza, handbalistii Energiei revin cu un meci infernal in Liga Nationala. Andries si compania merg la Resita pentru meciul cu CS Caras Severin si au parte de o doza insemnata de...

- Avertizarea cod galben de inundații aflata in vigoare in vestul țarii și-a facut simțite efectele in județul Caraș-Severin, unde pompierii au fost solicitați sa intervina in mai multe situații in noaptea de sambata spre duminica. Astfel, in localitatea Bocșa, strada Padurii au intervenit pompierii de…

- RESITA – Un incendiu violent a mistuit azi, la orele pranzului, un autoturism aflat intr-o parcare de pe Aleea Herculane. Sositi la fata locului, pompierii militari din cadrul ISU Caras-Severin nu au putut decat sa impiedice eventuala extindere a focului asupra altor autoturisme din zona! Acesta nu…