Stiri pe aceeasi tema

- In contextul marcarii Zilei Științei, Biblioteca naționala a Republicii Moldova (BNRM) te invita sa vizitezi expozitia de documente cu genericul „Științe fundamentale pentru dezvoltarea durabila”. Vei avea posibilitatea de a te familiariza cu rezultatele cercetarilor ale celor mai notorii savanti autohtoni.…

- La Biblioteca Științifica ”Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei este deschisa expoziția de pictura cu genericul ”Rapsodie de toamna” a artistului plastic Mihai Mungiu, informeaza moldpres.md. Solicitat de agenție, pictorul a menționat ca expoziția cuprinde 47 de lucrari, realizate in ultimii…

- Expozitia „Stefan Popescu. Povestea calatoriilor”, curatoriata de dr. Elena Olariu la Art Safari, este cea mai ampla de pana acum din Romania. Cei care poarta numele pictorului - Popescu, vor putea achizitiona, online, doar pe 5 octombrie, bilete cu 50% reducere pentru a vizita expozitiile de la…

- Pline de eleganta, rafinament si maiestrie sint lucrarile de grafica ale Alei Leanca-Lupu. In sala de Arte de la Biblioteca Nationala a fost inaugurata expozitia personala a artistei, sub genericul „Reflectii". Expozitia reuneste 54 de lucrari realizate in anii studentiei si pune in evidenta tendintele…

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova gazduiește expozitia personala de grafica a artistei Ala Lupu-Leanca cu genericul "Reflecții", informeaza Noi.md. Expozitia reuneste 54 de lucrari și pune in evidența tendințele conceptuale și artistice de ultima ora ale pictoriței din domeniul designului vestimentar.…

- Incepand cu 7 septembrie a.c., de la ora 14.00, la sediul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie. Prahova din Ploiesti, va fi deschisa expoziția foto-documentara „190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial”. Astfel, potrivit instituției menționate, ”Publicul va avea ocazia intalnirii…

- Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui organizeaza Expozitia tematica itineranta Epoca lui Stefan cel Mare reflectata prin patrimoniul muzeal de pe ambele maluri ale Prutului, dedicata personalitatii domnitorului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O expozitie temporara dedicata calului si calaretului din epoca medievala va fi deschisa publicului si turistilor aflati in judetul Maramures, a anuntat, miercuri, muzeograful Sorana Misca de la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie, potrivit Agerpres."Vor fi expuse piese de harnasament datate in…