O expozitie dedicata personalitatii fascinante a artistei mexicane Frida Kahlo, unde vor putea fi admirate picturi, piese de vestimentatie si obiecte care i-au apartinut pictoritei, printre care si proteza pe care o purta la picior, va fi inaugurata sambata la Victoria&Albert Museum din Londra, informeaza miercuri AFP.



Deschisa pana in data de 4 noiembrie, ''Frida Kahlo: Making Her Self Up'' prezinta publicului peste 200 de obiecte din Casa Azul, locuinta in care pictorita a copilarit si care i-a servit si drept atelier, situata in cartierul Coyoacan din Ciudad de…