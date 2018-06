Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de sculpturi, unele de peste 6 metri inaltime, realizate din aproximativ 80 de tone de material, vor fi prezentate incepand din 16 iunie, la Castelul Cantacuzino, in expozitia "100 de ani Romania. 100 de sculpturi. 100 de zile", un eveniment dedicat aniversarii Centenarului, potrivit news.ro.Expozitia,…

- Expozitia "Aici-Acolo. Artisti din Romania si Diaspora. Estetica eternului acum", in care sunt prezentate 70 lucrari de pictura, grafica, sculptura, ale artistilor din Romania si Diaspora, a fost vernisata, joi, in Spatiile Medievale de la Muzeul National Cotroceni. "Expozitia 'Aici-Acolo' este…

- O expozitie dedicata implinirii a 100 de ani de la proclamarea Primei Republici Independente Armene si care aduce totodata un omagiu reprezentantilor comunitatii armene din Romania care au luptat in Primul Razboi Mondial alaturi de Armata Romana a fost vernisata, joi, la Muzeul National de Istorie…

- Expozitia de arta fotografica „Semnele Ceriului” este un proiect fotografic apartinand artistului Ilie Tudorel care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de cultura din tara si din strainatate cele mai importante reprezentari ale simbolisticii astrale prezente in arhitectura traditionala din…

- In anul Centenarului Unirii Bucovinei cu Țara, Muzeul de Istorie din Suceava prezinta in perioada 3-15 mai 2018 expoziția temporara „Presa din Bucovina 1840-2018”, reprezentand evoluția presei din Bucovina, de la apariția primelor Calendare, imediat dupa ocuparea acestui teritoriu de catre Imperiul…

- Asociatia „Centrul de Promovare Turistica” Iasi in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi organizeaza o noua expozitie personala a artistului plastic iesean David Alexandru (12 ani), in Turnul Golia-et.I, in perioada 27 aprilie-27 septembrie. Expozitia este intitulata ”David, despre oameni si locuri…

- O expozitie ce reuneste aproape 100 de icoane romanesti a fost vernisata miercuri, la Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" din Buzau, evenimentul fiind organizat, cu ocazia Centenarului, de Primaria municipiului Buzau. Expozitia "Un singur neam - o singura credinta", din colectia lui Petru Costin…

- In vara anului 2017, la aniversarea a 560 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a domnitorului Stefan cel Mare, Muzeul National de Istorie a Romaniei si Complexul Muzeal Bucovina din Suceava au demarat proiectul expozitional „Stefan cel Mare. Din istorie in vesnicie", cu sprijinul Consiliului Judetean…