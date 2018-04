O epavă din centrul Bucureștiului a fost luată de olandezi. Planurile lor De lucrare se va ocupa compania de project management si consultanta in constructii Vitalis Consulting. Oficialii Vitalis Consulting nu au confirmat informatia privind transformarea cladirii in imobil de birouri. Decizia vine pe fondul unei efervescente crescute pe piata de birouri din Romania, dar si pe fondul faptului ca in centrul istoric al Bucurestiului retailul nu a prins la fel de bine ca in alte capitale europene. „Aceasta cladire are o suprafata totala de 4.235 mp si este amplasata pe bulevardul I.C Braitanu, in sectorul 3 al Capitalei“, spun oficialii Vitalis Consulting. Cladirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

