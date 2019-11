Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de doar 15 ani a murit dupa ce a participat la o bataie, iar apoi s-a dus la culcare. Tanara nu isi anuntase parintii de aceasta intamplare de frica sa nu fie certata si a murit in somn. In timpul incaierarii, adolescenta a trecut printr-un lucru teribil, pe care l-a tinut ascuns fata de familie.

- Elizabeth Kindsfater, eleva de 15 ani, din Yekaterinburg, Rusia, a fost injunghiata in piept, in timpul unei altercații violente pe care a avut cu niște adolescenți, scrie The Sun. Fata a reușit sa ajunga acasa, dar nu a vrut sa le spuna parinților ca a fost implicata intr-o altercație sau ca a fost…

- Parintii unui bebelus care s-a nascut in Maternitatea Buzau si a murit o luna mai tarziu in spitalul Marie Curie din Bucuresti acuza de malpraxis doua doctorite care au monitorizat gravida. Baietelul a venit pe lume la inceputul lunii octombrie, prin cezariana, insa a murit pe 3 noiembrie, din cauza…

- Politistii din Braila au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul tinerei de 19 ani, care a murit la Spitalul Judetean Braila, la o luna de la nastere. Parintii fetei spun ca aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru ca medicii nu i-au eliminat, dupa ce a nascut, toata placenta,…

- Tanara in varsta de 22 de ani care a cazut cu masina cinci metri in gol, pe Transfagarasan, a murit la o saptamana de la accident. Familia nu crede ca fata ar fi avut motiv sa goneasca pe un drum periculos decat daca fugea de cineva si da vina pe un barbat insurat care ar fi sedus-o.

- Un bebelus de doar cinci luni, ranit in accidentul de ieri din raionul Hancesti, a murit aseara la spital. Fetita a intrat in coma cerebrala, dupa ce, in urma impactului, a fost aruncata din masina. Parintii si bunica ei sunt in continuare internati in stare grava.

- Drama fara margini pentru o familie de romani aflata in vacanta in Thassos, Grecia. Fetita lor in varsta de patru ani a murit inecata. Tragedia s-a produs ieri dupa-amiaza, 28 august 2019, pe plaja de pe insula Skala Sotiros din Thassos (Grecia). La un moment dat, copila a fost lasata nesupravegheata…

- Un barbat de 72 de ani din judetul Vaslui, care solicitase ajutor la 112, a murit în holul casei, în timp ce echipajul de la Ambulanta statea la poarta de frica unor câini care latrau în curte.