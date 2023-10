Stiri pe aceeasi tema

- O echipa medicala a Crucii Rosii a intrat in Fasia Gaza pentru prima data de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Comitetului International al Crucii Rosii (CICR).

- Orice escaladare a razboiului dintre Israel și organizația islamista Hamas, care controleaza Fașia Gaza, genereaza riscuri majore pentru economia globala, in special prin efectele asupra prețurilor la energie și asupra blocarii unor rute comerciale esențiale, potrivit unei analize a publicației CNBC,…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a cerut luni un armistitiu intre Israel si gruparea islamista Hamas, pentru a se putea transporta mai multe ajutoare in Fasia Gaza, informeaza Reuters preluata de Agerpres.

- Prețul petrolului au crescut cu 12%, adica cu aproximativ 10 dolari pe baril, dupa izbucnirea pe 7 octombrie a conflictului dintre Hamas și Israel, conform Bloomberg.Cum temerile de noi scumpiri cresc, riscul unei crize a alimentarii crește și el. Nici macar decizia SUA de a ridica sancțiunile impuse…

- Ajutorul umanitar care a intrat sambata in Fasia Gaza, controlata de gruparea islamista palestiniana Hamas, va fi livrat doar spitalelor din enclava si nu include apa, potrivit unui oficial al Crucii Roșii, citat de EFE.

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. ”Ajutorul consta in produse alimentare, apa, haine, paturi și incalțaminte, pe care Ministerul Apararii la va transporta urgent acolo cu avionul”, a precizat premierul…

- Companiile prezente in Israel s-au vazut nevoite sa-și regandeasca operațiunile dupa izbucnirea conflictului armat, declanșat sambata dimineața odata cu atacul cu rachete trase din Fașia Gaza. Unele activitați au fost inchise, mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile directe catre Tel Aviv,…

- Pana la 250 de persoane au fost masacrate sambata in Israel in timp ce se aflau la un rave party in apropiere de frontiera cu Fasia Gaza, in prima zi a ofensivei lansate de Hamas, informeaza Agerpres"In zona unde a avut loc rave party ul si la festival, estimarea mea, bazata pe numarul de camioane,…