Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii cu stenoze aortice sunt asteptati la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBC) din Timisoara pentru investigatii si selectii in vederea unor proceduri interventionale complexe, primele doua din acest an fiind realizate, vineri, cu succes, potrivit Agerpres. Seful Clinicii de Chirurgie…

- Managerul spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, medicul pneumolog Cristian Oancea, a dezvaluit ca unitatea sa a avut in permanența liste suplimentare cu personal medical din afara spitalului, care a fost imunizat cu dozele de vaccin anti-COVID ramase nefolosite, informeaza HotNews.ro. Asta in…

- 17 decembrie 1989: Ziua Masacrului de la Timișoara. Peste 60 de romani și-au pierdut viața dupa ce Nicolae Ceaușescu a dat oridin sa se traga asupra protestatarilor In data de 17 decembrie, in urma cu 31 de ani, revolta romanilor care a inceput la Timișoara a cuprins intreaga țara, a... Articolul 17…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 345 de persoane și au intrat in izolare 112 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 222. Localitațile in care au aparut noi cazuri sunt urmatoarele: Timișoara –110, Lugoj -12, Buziaș -1, Ciacova-1,…

- Un nou focar de coronavirus a aparut in ultima zi in județul Timiș. Este vorba despre Institutul de Boli Cardiovasculare... The post Un nou focar de COVID-19 la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- O aplicație asigura legatura intre specialiști, medici de familie și pacienți. Este vorba despre o premiera naționala realizata de specialiști din Timișoara care poate fi accesata pe site-ul Primariei timișorene, anunța MEDIAFAX. Aplicația se numește Pandemic Controller și, potrivit primarului…

- Chiar daca suntem in plina pandemie, cu restricții din ce in ce mai apasatoare pentru noi toți, restricții menite sa limiteze cat mai mult extinderea virusului Sars-Cov-2, in aceste vremuri dificile, cu o presiune imensa pe sistemul medical și implicit pe unitațile medicale din județ, iata ca mai apar…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 123 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 394 de teste efectuate, cu mențiunea ca doua laboratoare nu au raportat numarul de teste efectuate in weekend. Cazurile noi sunt din…