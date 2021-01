O echipa de cercetatori din Malaezia a dezvoltat o metoda pentru a transforma fibrele prezente in mod natural in resturile de frunze de ananas intr-un material rezistent care poate fi folosit la constructia unor piese destinate dronelor, informeaza Reuters. Proiectul, condus de profesorul Mohamed Thariq Hameed Sultan de la Universitatea Putra din Malaezia, are drept obiectiv descoperirea unor utilizari sustenabile pentru resturile vegetale provenite de la ananasul cultivat de fermierii din Hulu Langat, o regiune aflata la o distanta de 65 de kilometri de Kuala Lumpur. ''Transformam frunza…