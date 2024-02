O după-amiază cu Nora Iuga, poeta care nu se sfiește să vorbească despre erotism, singurătate și amor platonic La 93 de ani, Nora Iuga se joaca in continuare cu viața, sexualitatea și iubirea, in literatura ei care o ține treaza și activa, pregatita mereu pentru o noua aventura. In fiecare dimineața, inainte de a se spala pe dinți și a face mișcare, Nora Iuga iși admira trupul dezgolit in oglinda. Nu din vanitate, ci din recunoștința pentru modul demn și drept in care a purtat-o pana acum. „Organul pe care mi-l iubesc cel mai mult este creierul și, foarte aproape, pe locul doi, sunt picioarele. Picioarele nu sunt numai frumoase, dar imi dau seama cat sunt de utile”, marturisește poeta razand. Are 93 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

