O dubă a intrat în două terase din Bruxelles. Accidentul, soldat cu şase victime O duba a intrat, vineri, in doua terase din Bruxelles, langa rue Neuve. Accidentul s-a soldat cu sase victime, cu rani usoare, relateaza Le Libre. O duba a intrat in doua terase unde clientii erau asezati la mese, cu putin timp inainte de ora locala 13.00, vineri, pe strada Saint-Michel, din centrul orasului Bruxelles. Nu se stie deocamdata daca a fost un accident sau daca a fost un act intentionat. O ancheta pentru localizarea soferului este in curs. "Nu stim daca este alcoolic sau are probleme psihologice", a declarat primarul orasului Bruxelles. "Pompierii si serviciile de urgenta au parasit… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

