O dronă venită din Ucraina spre Moscova a fost distrusă O drona lansata din Ucraina care se indrepta spre Moscova a fost distrusa, a transmis primarul Moscovei, potrivit epicnews.ro. Sistemele de aparare aeriana ale Rusiei au distrus o drona lansata de Ucraina care se indrepta spre Moscova, a declarat primarul capitalei ruse in noaptea de sambata spre duminica. “In mod preliminar, nu exista pagube sau […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

