O cunoscută divă rupe tăcerea: Mărturisiri în interviul-confesiune (VIDEO) Diva pop Adele a vorbit despre dificultatile pe care le-a intampinat cand a implinit varsta de 30 de ani – o importanta sursa de inspiratie pentru noul sau album “30” – intr-un interviu-confesiune acordat revistei Vogue. In interviu, cantareata londoneza, stabilita la Los Angeles, rupe tacerea dupa o perioada de cinci ani pentru a se confesa pentru prima data despre divort, psihoterapie si pierderea spectaculoasa in greutate. “La 30 de ani, viata mea s-a prabusit fara avertisment”, isi aminteste Adele, azi in varsta 33 de ani, in editia britanica a Vogue, pe a carei coperta si apare. “Simt ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

