- Caz șocant Balți. O fetița de 11 ani a cazut de la etajul doi al unui bloc de locuințe. Potrivit polițiștilor din Balți, incidentul s-a produs luni, 19 decembrie.Copila a fost transportata la spitalul Clinic municipiul Balți. Acum ea afla sub supravegherea medicilor.

- Incident grav in vestul țarii: O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copila a fost adusa la Timișoara. Copila a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Arad, iar de aici la Timișoara, la secția Neurochirurgie a spitalului.

- Un barbat in varsta de 88 de ani a decedat dupa ce a sarit de la etajul doi al unui bloc de locuit. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa Natalia Stati, transmite TV8 . Tragicul incident s-a produs in aceasta dimineața. „In adresa IP Rișcani al DP municipiul Chișinau, a parvenit informația…

- Noua etaje ale unui bloc din Yesk, regiunea Krasnodar a Rusiei au fost cuprinse de flacari, afirma martori oculari Conform presei de la Moscova, peste cladire a cazut un avion militar SU-34, informeaza mash.ru .

- O fetita de doi ani a cazut, vineri seara, de la etajul al treilea al unui imobil din orasul Bragadiru, judetul Ilfov, ea fiind transportata la spital. Politistii fac verificari pentru a stabili ce s-a intamplat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Adolescentul care a decedat in Axente Sever, gasit in coma pe strada de echipajele SMURD, cel mai probabil a fost lovit de un copac care a cazut peste el in padure, in timp ce baiatul incerca sa fure lemne impreuna cu alti doi tineri din localitate, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului…

- O persoana a murit, iar o alta a fost ranita, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Bosanci din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.Potrivit acestora, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care a iesit in afara…

- O femeie de 70 de ani a cazut in gol, de la geamul apartamentului in care locuiește, situat la etajul 5 al unui bloc de pe strada Albișoara. Incidentul s-a produs ieri, in jurul orei 18:40. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de ofițera de presa a Direcției de poliție a municipiului Chișinau,…