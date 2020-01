O companie din Tulcea va reabilita şi extinde staţia de epurare de la Zărneşti (Din Judet) O companie din Tulcea va incasa peste 24 de milioane de lei pentru a reabilita si extinde statia de epurare de la Zarnesti! Anul acesta, Zarnestiul va demara o investitie de anvergura pentru reabilitarea si extinderea statiei de epurare a apelor uzate, astfel incat aceasta sa faca fata actualelor cerinte ce vizeaza protectia mediului. Intreaga investitie a fost estimata la suma de 24,73 milioane de lei cu tot cu TVA, iar licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor a... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua investitie in valoare de 6,6 milioane euro, din care 4,6 milioane euro din fonduri europene, se realizeaza in... The post Investitie uriasa in vestul tarii: 6,6 milioane euro intr-o fabrica de acumulatori pentru masini electrice si avioane appeared first on Renasterea banateana .

- Denise Coates, co-fondatoarea si totodata directorul site-ului de pariuri online Bet365, Denise Coates, a castigat anul trecut 323 milioane lire sterline (411 milioane de dolari) din salariu si dividende.Denise Coates este, de departe, cel mai bine platit director de companie din Marea Britanie, conform…

- Bode: Este necesar un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro si aproximativ 110 milioane de euro ajutor de restructurare Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110…

- Firmele din Iași și Chișinau ale președintelui Asociației Transporturilor din Republica Moldova ar putea plati doua milioane de euro amenda, dupa ce autoritațile belgiene au gasit ascunși intr-un garaj 27 de șoferi romani și moldoveni, scrie newsromania.net.

- Vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Dolj Cosmin Vasile a participat, miercuri dupa-amiaza, la evenimentul prilejuit de inaugurarea primei investiții realizate de un rezident al High-Tech Industry Park (HTIP) Craiova, cea de-a doua platforma economica dezvoltata de CJ. In acest context, Cosmin…

- Astfel, capitalul social al Amazon Data Services Romania Iasi, care se ocupa cu prelucrarea datelor si administrarea paginilor web, se situeaza in urma operatiunii la 15,05 milioane de lei. Compania este controlata de Amazon prin A100 ROW Inc, cu sediul social in SUA, statul Delaware. Gigantul american…

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai ravniți cantareți ai momentului. Artistul face milioane de vizualizari pe youtube și tot atat de multe milioane baga și in buzunar. Cantarețul cutreiera țara in lung și-n lat, dar are cu ce sa se mandreasca. Deține doua bolide de lux.

- Dezvoltatorul local de jocuri video Amber a inregistrat in primele sase luni ale acestui an o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, pentru finalul lui 2019 tinta fiind de a ajunge la 10 milioane de dolari, in crestere cu peste 30% fata de 2018.