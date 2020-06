O coada lunga la un magazin in padure! O coada lunga la un magazin in padure. De zile intregi magazinul nu a fost deschis. – Iepurasul, bine dispus, imbracat la costum, cu un diplosat in mana, se indreapta spre magazin. – Ajunge pe la sfarsitul cozii, il vede vulpea, care era acolo, ca se baga in fata si-l prinde: – Stai si tu la coada, asa cum facem toti, nu te mai baga in fata. – Apoi il tranteste de un copac. Saracul iepuras se scutura, isi revine si apoi porneste mai departe. – Ajunge langa lup, care era pe la mijlocul cozii. Si acesta il prinde, il scutura, apoi il tranteste de un copac. – Cu greu se reculege iepurasul. Revine… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

