Stiri pe aceeasi tema

Coreea de Nord a raportat sambata, pentru a cincea zi la rand, peste 200.000 de noi pacienți care sufera de febra. Țara asiatica lupta cu primul sau focar confirmat de COVID.

Coreea de Nord a inregistrat aproape doua milioane de cazuri de "febra" la o saptamana de la anuntul oficial privind primul caz de COVID-19 in aceasta tara, relateaza dpa.

Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lui mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, informeaza AFP.

Coreea de Nord a anuntat marti ca a inregistrat sase noi decese din cauza "febrei", potrivit agentiei oficiale nord-coreene KCNA, ridicand bilantul la 56 de decese la cateva zile dupa ce a recunoscut ca este lovita de pandemia de COVID-19, noteaza AFP.

Peste 187.000 de persoane cu febra sunt "izolate si sub ingrijiri" in Coreea de Nord, a anuntat vineri media de stat KCNA, la o zi dupa dezvaluirea primului caz oficial de coronavirus din tara, noteaza AFP preluat de agerpres.

Un comandant militar ucrainean ascuns in interiorul oțelariei Azovstal din Mariupol a declarat pentru Sky News ca o bomba aeriana rusa a lovit un adapost dintr-un spital de campanie din cadrul uzinei.

Liderul clasamentului mondial, Novak Djokovic, susține ca sufera de o boala care ii genereaza o lipsa de energie acuta, dar nu a dorit sa dea detalii despre natura acestei afecțiuni.

Numarul total de infectii cu coronavirus din Coreea de Sud a depasit 10 milioane, sau aproape 20% din populatia tarii, au declarat miercuri autoritatile, potrivit Mediafax.