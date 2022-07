Stiri pe aceeasi tema

- Doi jefuitori au fost ucisi, iar sase politisti au fost raniti intr-un jaf armat la o banca, in vestul Canadei, anunta autoritatile locale, care cauta un al treilea eventual suspect, relateaza AFP. "Operatiunea este in curs. Prezenta politiei este puternica in sector", a anuntat intr-o conferinta de…

- Membrii parlamentului Canadei vor primi butoane de panica pentru a suna la poliție in caz de urgența, pe fondul creșterii in ultima perioada a harțuirii, intimidarii și amenințarilor cu violența la adresa lor, informeaza BBC . Ministrul siguranței publice, Marco Mendicino a anunțat aceasta decizie.…

- Ministrul afacerilor externe al Canadei, Melanie Joly, a declarat ca este „inacceptabil” ca șefa adjuncta de protocol din cadrul departamentului canadian pentru afaceri globale, Yasemin Heinbecker, sa fi participat la evenimentul de vineri de celebrare a Zilei Rusiei, la Ambasada rusa din Ottawa.…

- Numarul persoanelor decedate in urma furtunii distructive care a maturat simbata provinciile canadiene Ontario si Quebec a ajuns luni la 10, conform mass-media locale Zeci de mii de persoane au ramas fara curent electric dupa ce rafale de vint de 120 km/h au doborit copaci si au rupt cabluri de inalta…

- Intemperii severe din estul Canadei s-au soldat, sambata, cu patru morți și aproape 900.000 de locuințe fara curent electric. Autoritațile canadiene au anunțat sambata ca patru persoane au murit in estul Canadei, dupa ce furtuni puternice au lasat fara curent electric aproape 900.000 de locuințe din…

- Provinciile canadiene Ontario si Quebec au fost lovite de furtuni puternice, sambata, care au lipsit de curent electric aproximativ 900.000 de case, noteaza AFP, citat de Agerpres . Potrivit autoritaților canadiene locale, furtunile violente au ucis cel puțin patru oameni. Politia din Ontario a inregistrat…

- Autoritatile canadiene au anuntat sambata moartea a patru persoane in estul tarii, lovit de furtuni violente care au lipsit de curent electric aproximativ 900.000 de case din provinciile Ontario si Quebec, noteaza AFP. Politia din Ontario a inregistrat pe Twitter trei morti si mai multi raniti, victime…

- Ambasadorul Ucrainei in Canada, Yulia Kovalev, a declarat joi ca, in timpul vizitei la Ottawa, prințul Charles a primit in dar celebrul timbru poștal cu nava de razboi rusa Moscova „salutata” de un soldat ucrainean, informeaza Ukrinform . „Aceast timbru a devenit un simbol al spiritului de nestapanit…