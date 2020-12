Stiri pe aceeasi tema

- O croata in varsta de 99 de ani care contractase noul coronavirus a reusit sa invinga boala dupa ce a stat internata in spital timp de trei saptamani, relateaza joi straitstimes.com. Margareta Kranjcec, care traieste intr-un camin de batrani din Karlovac, in centrul Croatiei, a fost internata la sfarsitul…

- Un barbat infectat cu Covid 19 s-a spanzurat intr-un salon al Spitalului Județean din Galați. Victima, in varsta de 68 de ani, a fost gasita de medicul de garda care a facut manevre de resuscitare și a anunțat Poliția. Polițiștii au inceput o ancheta. Incidentul s-a produs joi in spațiile destinate…

- Un copil din Brasov, in varsta de trei ani, a decedat ca urmare a infectiei cu noul coronavirus, a anuntat azi Grupul de Comunicare Strategica, care a precizat ca baietelul avea multiple comorbiditati. Alte 113 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand…

- Miliardarul Elon Musk a declarat ca a fost testat pozitiv și negativ de doua ori pentru COVID-19, intr-o singura zi. Proprietarul TESLA sugereaza ca la mijloc ar fi „ceva extrem de necurat”, referindu-se la pandemia de COVID-19. Musk a minimizat in luna martie gravitatea pandemiei, denumind-o o temere…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a anuntat, joi, ca intreaga delegatie a nationalei Turciei participanta, in urma cu o zi, la meciul amical cu Croatia, a fost testata pentru coronavirus, ca urmare a descoperirii faptului ca croatul Domagoj Vida a fost gasit infectat, potrivit news.ro.Toti cei…

- Ricardo Aguirre și-a pierdut tatal și alți sapte membri ai familiei, care au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Pandemia i-a distrus afacerea și i-a imbolnavit și pe el, pe soția sa insarcinata și pe doi dintre copiii sai. "Ma simt atat de neputincios. Sunt furios ca nu am putut…

- In aceasta seara, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat intr-un comunicat ca a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Pentru o corecta informare redam integral comuncatul "Nu m-am simțit bine și am decis, din precauție, sa fac un test pentru coronavirus. Am primit azi…