O baterie electrică se încarcă în 10 minute. Cum este posibil Dupa un proces de dezvoltare care a durat 3 ani si a implicat folosirea a 5 brevete legate de designul celulelor, StoreDot a prezentat un prototip de baterie electrica cu celule cilindrice, despre care spune ca rezolva problemele de siguranta si performanta caracteristice acestui tip de celule. Prototipul realizat de StoreDot foloseste formatul 4680 – 46 milimetri latime, 80 milimetri lungime – un format preferat de producatorii de masini electrice, precum Tesla. Acum, cei de la StoreDot pun la punct procesul de productie in masa, impreuna cu partenerul ales pentru aceasta, chinezii de la Eve… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

