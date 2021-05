O basculantă cu 30 tone de nisip s-a răsturnat peste balconul unui apartament O basculanta care transporta 30 de tone de nisip s-a rasturnat, joi, peste balconul unui apartament situat la parterul unui bloc din localitatea clujeana Floresti. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, scrie News.ro . Accidentul a avut loc joi dimineata, dupa ce o basculanta incarcata cu nisip s-a rasturnat peste balconul unui apartament situat la parterul unui bloc de locuinte. „Prin centrul operational al unitatii s-a solicitat dislocarea la fata locului a echipelor furnizorilor de utilitati, gaz si electricitate, precum si a inspectorilor de stat in constructii pentru evaluarea sigurantei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

