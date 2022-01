Stiri pe aceeasi tema

- O banca din Regatul Unit a virat, din greșeala, in conturile unor clienți, peste 155 de milioane de euro. Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu o surpriza de la banca Santander. Din greșeala a fost depusa suma de 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane…

- Filiala britanica a bancii Santander a distribuit din greseala in ziua de Craciun 130 de milioane de lire sterline (peste 150 de milioane de euro), bani pe care intentioneaza sa-i recupereze, relateaza AFP. Pe 25 decembrie, din cauza unei "probleme tehnice", 75.000 de plati electronice efectuate…

- Supriza de Craciun pentru zeci de mii de britanici. Banca Santander a depus din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.

- Filiala britanica a bancii Santander a distribuit din greseala, in ziua de Craciun, 130 de milioane de lire sterline, adica peste 150 de milioane de euro, bani pe care intentioneaza sa i recupereze, relateaza AFP.Pe 25 decembrie, din cauza unei probleme tehnice, 75.000 de plati electronice efectuate…

- Banca a depus din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.Angajații bancii se grabesc acum sa recupereze banii, insa munca lor devine dificila, deoarece o mare parte din suma a fost depusa in conturi deschise la bancile…

- Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu o surpriza de la un binefacator neașteptat – Banca Santander, scrie Digi24 . Banca a depus din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie. Angajații de la…

- Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu mulți bani in conturi trimiși de banca Santander.S-au virat din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.Angajații de la Santander se grabesc acum sa recupereze…

- Prima tara europeana atinsa de pandemie in februarie 2020, Italia a platit un pret scump, cu peste 130.000 de morti. Guvernul de la Roma a lansat campania de vaccinare in decembrie, iar acum in Italia peste 80% dintre persoanele cu varste de peste 12 ani sunt vaccinate anti-COVID-19 cu schema completa…