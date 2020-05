Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta personala a "primei fiice a Americii", Ivanka Trump, este infectata cu coronavirus, informeaza vineri presa din SUA, preluata de Xinhua, anunța AGERPRES.Citand o sursa anonima, CNN afirma ca asistenta, angajata personala a fiicei presedintelui Donald Trump, nu a mai intrat in contact…

- O asistenta personala a fiicei președintelui american, Ivanka Trump, este infectata cu coronavirus. Angajata personala a fiicei presedintelui Donald Trump, nu a mai intrat in contact cu Ivanka Trump de cateva saptamani,afirma CNN Ivanka si sotul ei Jared Kushner – ambii avand functii de consilieri ai…

- Presedintele american, Donald Trump, și-a relansat campania electorala duminica, promițand un vaccin anti-coronavirus, care ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite AFP.In cadrul unui eveniment de televiziune realizat la Washington, Donald Trump le-a cerut americanilor sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, sambata, o convorbire telefonica cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, la solicitarea partii americane, discutiile concentrandu se pe criza epidemiologica generata de noul coronavirus si asupra modalitatilor de consolidare a relatiei transatlantice…

- Companiile americane care fabrica Lysol și Dettol, doi cunoscuți dezinfectanți, fac apel la populație sa nu inghita aceste produse, dupa ce Donald Trump a sugerat ca ar fi bine ca oamenii sa iși injecteze dezinfectanți pentru a se proteja de coronavirus, scrie CNN, potrivit digi24.ro. Și compania britanica…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a multumit vineri lui Emmanuel Macron pentru 'leadership-ul' sau in raspunsul international la pandemia de COVID-19. Recent, OMS a pierdut finanțarea din partea Statelor Unite ale Americii (SUA), suspendarea fondurilor…

- Trump și-a facut publica decizia pe Twitter, dupa ce a declarat ca in curand va veni momentul ”redeschiderii” economiei in Statele Unite ale Americii. Președintele creeaza un nou grup de lucru pentru aceasta redeschidere. Citește și. Donald Trump, in doliu! Cel mai bun prieten al presedintelui…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost informat printr-un memoriu datat 29 ianuarie ca pandemia de coronavirus poate ucide circa o jumatate de milion de americani.Peter Navarro, unul dintre consilierii sai, a semnat acel memoriu, dar Trump a negat ca l-a vazut la vremea respectiva,…