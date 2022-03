O aplicație făcută de un român pentru mame din Ucraina și țările învecinate Momsi este prima aplicație disponibila in Romania, Ucraina și toate țarile vecine Ucrainei, ca sa fie de folos mamelor refugiate. Aplicația este gratuita, nu conține reclame și este disponibila in Romania, Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova. Ionuț Țurlea este creatorul aplicației. „Razboiul din Ucraina și faptul ca 80-90% dintre refugiați sunt mame cu copii au fost argumente pentru noi sa lansam aplicația in toate aceste țari care au granița cu Ucraina, astfel incat mamelor refugiate sa le fie mai ușor sa se gaseasca reciproc in țarile in care au ajuns și sa primeasca ajutorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

