Polonia va incepe de la 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anuntat vineri ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski. Polonia prezinta o situație relativ buna in context pandemic, insa nu neglijeaza o posibilitate a apariției valului patru, avand in vederea raspandirea variantei Delta. Tara cu circa 38 de milioane de locuitori, Polonia a vaccinat anti-COVID-19 cu schema completa 18,6 milioane de persoane, dar in cursul verii numprul celor care s-au vaccinat a fost unul mic. The post O alta țara incepe…