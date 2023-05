O altă femeie decide să nască acasă, asistată de soț. A ajuns de urgență la spital cu hemoragie O femeie in varsta de 34 de ani din Targu Neamț a nascut acasa ajutata de soțul ei și a ajuns la spital cu hemoragie. Cei doi, care au lucrat ca asistenți medicali in strainatate, au facut pregatiri pentru nașterea la domiciliu. Astfel, soțul și-a procurat instrumentarul necesar de pe internet și a trecut la fapte: adica la o intervenție chirurgicala pentru a inlesni nașterea fatului care cantarea peste 4,5 kg. Cu toate pregatirile, femeia a avut o hemoragie care ii punea viața in pericol, soțul fiind nevoit sa solicite de urgența ambulanța. Acum, femeia și copilul sunt spitalizați și sunt in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

