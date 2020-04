O aeronavă militară a adus materiale sanitare din Turcia O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protecție medicala din Turcia constand in 100 de mii de maști de protecție tip FFP2 și FFP3. Maștile de protecție au fost achiziționate de statul roman prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Distribuirea echipamentelor de protecție va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea IGSU, iar cu sprijinul inspectoratelor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

