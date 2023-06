Nutriționiștii sugereaza sa inlocuim carnea cu ciupercile, pentru a scapa repede si fara a afecta organismul de kilogramele in plus. In timpul experimentului, voluntarii iși preparau bucate din ciuperci, ignorind carnea. Si in cinci saptamini au pierdut sapte kilograme. Cauza este ca ciupercile sint un produs cu continut scazut de calorii si pot fi consumate in cantitati mari, fara nici un p