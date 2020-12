Nutriție și sănătate: Un somn scurt după cafea, secretul productivității în muncă (nu-i spuneți șefului) Somn dupa cafea: beți o ceașca de cafea și ațipiți imediat pentru 20-25 de minute (în funcție de cât de repede adormiți). Va veți trezi energizați și de somn, și de cafea – iar efectele cafeinei sunt de fapt mai puternice dupa un somn scurt.



Acum, când mulți dintre noi lucram de acasa, avem mai multa, cum sa-i spunem... flexibilitate de alegere a metodelor de creștere a productivitații. Așa ca ar trebui sa trageți un somn scurt dupa cafea. Iata cum sa procedați:



1. Beți o cafea sau o alta bautura cu cafeina, la alegere. De preferat este o cafea neagra –… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

