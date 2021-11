​Nutriție și sănătate: Cafeaua în curele de slăbire Indiscutabil, cafeaua în cantitați moderate face bine organismului; pe de alta parte, cu mult zahar sau bauta pe stomacul gol contribuie la creșterea în greutate. Unele obiceiuri care fac cafeaua un ajutor în curele slabire sunt prezentate de doctorițele nutriționiste Laura Burak și Lauren Manaker din consiliul de experți de la EatThis,NotThat!



1. Nu mai adaugați zahar



Recomandarile privind cantitatea zilnica de zahar depind de consumul total de calorii, dar în medie nu depașesc 50 de grame la o dieta zilnica cu 2.000 de calorii. Cum o lingurița de zahar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

