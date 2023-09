Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul care a trecut a fost unul de vis pentru Ellie White și Doru Tinca! Artista a imbracat rochia de mireasa și, intr-un cadru de vis, i-a jurat iubire și in fața lui Dumnezeu barbatului cu care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au devenit soț și soție dupa 16 ani de relație.

- Dupa mai bine de un deceniu jumatate de cand formeaza un cuplu, doua dintre cele mai apreciate vedete din showbizul romanesc au decis sa se casatoreasca. A fost o nunta de vis, intr-un conac superb din Brașov. Smiley a fost cel care a intreținut atmosfera la petrecere. Foto Vedetele care s-au casatorit…

- Nunta secreta in showbiz! Prezentatoarea TV Cristina Herea s-a casatorit cu iubitul sau, avocatul Chiciu, cunoscut ca fiind fost procuror DNA și unul din aparatorii unor politicieni celebri, precum Sorin Ovidiu Vantu sau Lia Olguța Vasilescu.Deși are un copil mic cu fostul ei partener de viața Mihai…

- Ieri a fost o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica! Astfel ca, dupa ce s-au casatorit civil și religios la data de 25 iulie 2023, cei doi indragostiți au decis sa sarbatoreasca așa cum se cuvine marele eveniment de nunta. Pregatirile au fost in toi, iar redacția SpyNews.ro a avut și…

- In timp ce romanii priveau cu admirație imaginile fabuloase de la nunta lui Dani Oțil, s-a aflat ca alta vedeta din showbiz-ul de la noi din țara s-a casatorit in secret. Blonda a confirmat ca ea și alesul inimii sale au spus marele DA in fața ofițerului starii civile. Ce vedeta s-a casatorit in secret…

- Cunoscutul actor, Dylan Sprouse și-a unit destinul alaturi de Barbara Palvin. Nunta celor doua vedete a avut loc in Ungaria. Cei doi au ales pentru acest moment important o destinație de vis. Surse din presa mondena susțin ca cei doi intenționeaza sa sarbatoreasca printr-o nunta mai mare in California,…

- Nunta mare in showbiz! O fosta asistenta TV a facut un mare anunț pentru fanii ei: se marita! Este de ani buni cu tatal copiilor ei, dar abia acum au ales sa faca pasul cel mare. Se pregatesc deja pentru marele eveniment care, insa, nu va fi unul complet, pentru ca nu vor putea sa […] The post Nunta…

- George Burcea și Viviana Sposub sunt unul dintre cele mai indragite cupluri. De-a lungul timpului, aceștia și-au format o comunitate de fani, cu care impartașesc atat momente bune cat și cele mai puțin bune. Ultima postare a starnit un val de reacții și i-au pus pe fani pe ganduri. Cei doi au postat…