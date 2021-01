Nuntă mare, după vaccinare! Radu Almășan, solistul Bosquito se însoară Radu Almașan i-a oferit iubitei sale și inelul de logodna, moment imortalizat pentru a-și anunța admiratoarele ca este din nou intr-o relașie serioasa. Madalina a spus „da” cu tot sufletul, astfel ca se anunța o nunta in showbiz, eveniment ce va avea loc cel mai probabil la vara, la Brașov. In varsta de 40 de ani, artistul este unul din puținii care prefera și reușește sa iși țina viața privata ”la secret”. Solistul deține un record amirabil in showbiz-ul romanesc! Nu apare in emisiunile de divertisment ale televiziunilor pe care le considera nepotrivite imaginii sale și a trupei sale. Marius… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cine nu a dansat pe ritmurile latino cantate de Bosquito, macar odata. Radu Almașan și trupa sa, au facut istorie in muzica romaneasca, prin prospețimea și soundul lor inconfundabil. Au trecut mai bine de 20 ani de la debutul lui Radu Almașan și trupa Bosquito. Multe lucruri s-au schimbat in viața fiecaruia,…

- Familia francezului stramutat la noi la inceputul anilor 2000, respectiv mama și sora artistului care a murit saptamana trecuta, intr-o camera de hotel din Pitești, din cauza unui infarct miocardic, nu au putut sa vina in Romania. In schimb au semnat o procura prin care prietenii artistului indragostit…

- Rusia a inregistrat, luni, un record de 25.173 de contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore, informeaza Reuters, citata de news.ro.Dintre acestea, 6.866 au fost inregistrate in Moscova, conform bilanțului prezentat de autoritațile sanitare ruse. De asemenea, in ultimele 24 de ore, in Rusia au fost…

- Suedia a inregistrat un record de 7.240 infecții noi cu Sars Cov 2 in ultimele 24 de ore și 66 de decese. Franța amana Black Friday, iar Statele Unite raporteaza 192.805 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Suedia a inregistrat un record la cazurile noi de coronavirus: 7.240 de infecții in…

- Suedia a inregistrat un record de 7.240 infecții noi cu Sars Cov 2 in ultimele 24 de ore și 66 de decese. Franța amana Black Friday, iar Statele Unite raporteaza 192.805 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de...

- Solistul de muzica populara Ionuț Dolanescu a anunțat, marți, ca el și soția sa, Doinița, au fost testați pozitiv pentru coronavirus, noteaza Antena 3.Cei doi trebuiau sa plece in Statele Unite, unde era preconizata lansarea unui album, insa acum vor ramane in carantina in Romania pentru 14 zile.”Trebuie…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat duminica ca sambata a fost inregistrat un nou record mondial de infectari cu coronavirus pentru a treia zi la rand, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.Conform statisticilor realizate de OMS, 465.319 cazuri au fost confirmate sambata, comparativ cu 449.720,…