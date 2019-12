Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban acorda calitatea de consilier onorific unui fost sfatuitor al Vioricai Dancila, decizia sa fiind publicata, luni, in Monitorul Oficial. Conform deciziei, "se acorda domnului Remus-Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului". "Activitatea…

- Viorica Dancila a ajuns la final de mandat. Aceasta a facut primele declarații, dupa ce a fost investit Guvernul Orban. Dancila a profitat de prilej și le-a transmis romanilor un mesaj important. Viorica Dancila, la final de mandat. Romania are un nou Guvern Saptamana a inceput cu mari emoții pentru…

- Pro Romania nu va vota investirea Guvernului PNL, a precizat Victor Ponta la finalul intalnirii cu Ludovic Orban. "Sa guvernezi fara majoritate si cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR care au interese total diferite si nu se inteleg nici macar pe ceea ce vor sa anunte, va fi foarte dificil,…

- Se contureaza un guvern „in jurul PNL” Dupa ce s-a jucat vreo trei zile cu nervii romanilor, candidatul Iohannis a facut „deindata” dezvaluirea senzaționala așteptata de popor. Sarcina de a prelua „greaua moștenire ” pesedista cade pe umerii plapanzi ai unui liberal de nadejde. Nimeni altul decat Ludovic…

- S-au incheiat rapid consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si USR. Liderul Dan Barna a reiterat la final ca formatiunea sa isi doreste organizarea de alegeri anticipate in februarie 2020. "Am luat inca de aseara mesajul presedintelui de sustinere a anticipatelor, azi chiar am inaintat…