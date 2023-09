Stiri pe aceeasi tema

- Designerul italian Giorgio Armani a adus sambata stralucirea si stelele in orasul canalelor cu o prezentare de moda „One Night Only”, care a coincis cu cea de-a 80-a editie a Festivalului de Film de la Venetia. Creatorul in varsta de 89 de ani a organizat un show inspirat din cinematografie, pentru…

- Ce vedete și-au facut apariția la Veneția in ciuda grevei Festivalul de Film de la Veneția a debutat miercuri la Lido di Venezia, Palazzo del Cinema. Se anunțase inițial ca ediția din acest an, cea cu numarul 80, va fi una cu totul atipica . Asta deoarece in contextul grevei de la Hollywood, marile…

- Festivalul de Film de la Veneția, fara vedete din cauza grevei de la Hollywood Festivalul de Film de la Veneția a debutat ieri la Lido di Venezia, Palazzo del Cinema. Ediția din acest an, cea cu numarul 80, va fi una cu totul atipica. In contextul grevei de la Hollywood, marile staruri de cinema vor…

- Compania Carlsberg este „șocata” de confiscarea afacerilor sale din Rusia luna trecuta și producatorul de bere nu are idee ce se va intampla in continuare, a spus miercuri, 16 august, directorul sau executiv, citat de Reuters și Hotnews . Carlsberg are 8 berarii și 8.400 de angajați in Rusia, țara…

- Expoziția “ Spațiul Proletar “ ia naștere o data cu primul “performance art” al expoziției “Spațiul “, a artistului buzoian Vladimir Paun Vrapciu, eveniment ce a fost prezentat in premiera la Muzeul Județean Buzau in 2021. Expozitia s-a bucurat de o vernisare in cateva instituții culturale de prestigiu…

- Regele Charles al III-lea si-a sarbatorit oficial sambata ziua de nastere, prima in calitate de suveran, cu traditionala parada militara Trooping the Colour, care s-a incheiat cu aparitia familiei regale la balconul Palatului Buckingham de unde a urmarit un spectacol aviatic pe cerul Londrei, relateaza…

- „Next Level” sau „Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi in lume.”- Mahatma Gandhi Casa Corpului Didactic „Csutak Vilmos” Covasna in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna a organizat in perioada 9-10 iunie 2023, la Kommando Camp-Comandau, Conferința „Next Level” – Conferința de prezentare…